رياضة | طاقم تحكيم دنماركي يقترب من إدارة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم دنماركي يقترب من إدارة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب طاقم تحكيم دنماركي من إدارة مواجهة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في الإمارات.

وشهدت الساعات الأخيرة، موافقة الاتحاد الدنماركي على إرسال طاقم تحكيم لإدارة المباراة، بعد مخاطبات من جانب الاتحاد المصري، لتعيين طاقم للمباراة المرتقبة.

ومن المنتظر أن تُعلن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، أسماء الحكام المُنتظر إدارتهم للمباراة، والتي ستُقام يوم 20 من الشهر الحالي.

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من ناحية أخرى أنهى الغندور، اتفاقه مع مجلس أبوظبي بإشراف التحكيم الإماراتي على تقنية الفيديو بالمباراة، حيث سيتحمل المجلس تكاليف طاقم التحكيم بالكامل.

وكانت لجنة الحكام، رفضت تعيين طاقم تحكيم عربي لإدارة المباراة، نظرّا للحساسية التي تشهدها وأن المباراة تحمل المنافسة على لقب السوبر المصري.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.