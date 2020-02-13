رياضة | أزمة جديدة تطارد برشلونة قبل موقعة خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تطارد برشلونة قبل موقعة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات برشلونة على وشك أزمة جديدة قبل مباراة خيتافي، السبت المقبل، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جيرارد بيكيه عاد للمشاركة بالأمس في مران برشلونة، بينما تغيب صامويل أومتيتي عن التدريبات الجماعية.

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ويفقد برشلونة خدمات كليمنت لينجليت في المباراة المقبلة، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأخير ضد ريال بيتيس، مما يعني أن الفريق أمام أزمة دفاعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مران برشلونة شهد أيضًا غياب نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن، بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لا يزال يأمل عودة أومتيتي للعمل مع الفريق قبل لقاء خيتافي.