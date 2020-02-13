رياضة | من يحسم بطاقة الصعود للدورى الممتاز في مجموعة الصعيد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يحسم بطاقة الصعود للدورى الممتاز في مجموعة الصعيد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إثارة ومتعة ومتابعة كبيرة تشهدها مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى خاصة فى ظل اقتراب المسابقة من مراحلها الأخيرة ، وبعد مرور 14 جولة حافظ بها الخماسي البنك الأهلى والالمونيوم وبنى سويف وشبان قنا والتليفونات على تواجدهم بمنطقة المنافسة حتى الآن رغم لعبة الكراسي الموسيقية بالمراكز .

يسرد "الخليج 365 الرياضي" أهم ملامح المنافسة على خطف بطاقة الصعود للدوري الممتاز للخمس فرق بمقدمة الجدول رقميا وفنيا .

البنك الأهلى الطامح للصعود

رغم صعوده من القسم الثالث في الموسم الماضي، نجح فريق البنك الأهلي في الهيمنه على صدارة مجموعة الصعيد رغم تواجد أندية عريقة مثل سوهاج والمنيا وبني سويف.

رقميا وخلال 14 جولة ماضية نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 9 مباريات وتعادل بأربع مباريات بينما تلقى هزيمة وحيدة أمام المنيا ، ليحصد الفريق حتى الآن 31 نقطة بالبطولة .

وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية وحاسمة، حيث يحل ضيفا بالجولة الخامسة عشر على تليفونات بنى سويف، وبالجولة السادسة عشر يحل ضيفا على الالمونيوم فيما يستضيف طهطا بالجولة السابعة عشر، ثم يحل ضيفا على الشبان المسلمين بالجولة الثامنة عشر، ويستضيف سوهاج بالجولة التاسعة عشر، ويحل بعدها ضيفا على المنيا بالجولة العشرين، ثم يستضيف بنى سويف بالجولة 21، ويختتم المسابقة بلقاء بترول اسيوط بملعبه باسيوط .

الالمونيوم يأمل استعادة ذكريات الممتاز

تنتاب أبناء نجع حمادى حلم المشاركة بالدورى الممتاز مجددا بعد غياب لسنوات وفى إطار مساعيهم لتحقيق الحلم ، يخوض ياسر الكنانى مهمته التدريبية بالفريق منذ منتصف القسم الثانى بالنسخة الماضية ، وخلال فترة الإعداد حرص الكنانى على الاستعانة بالعديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، وظهر الفريق القناوى بشكل متميز فنيا بالعديد من المباريات بجانب قوته الكبيرة بملعبه واستفادته من التواجد الجماهيري بالمباريات .

رقميا وخلال 14 جولة ماضية نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 9 مباريات وتعادل بمباراتين فيما خسر الفريق ثلاث مباريات فقط أمام الفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الأهلى ، ليحصد أبناء الالمونيوم 29 نقطة بالمركز الثانى .

وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية وحاسمة خلال الفترة القادمة حيث يحل ضيفا بالجولة القادمة على بنى سويف الرياضى بملعبه ببنى سويف ثم يستضيف البنك الأهلى بملعب بنجع حمادى، ثم يحل ضيفا على بترول اسيوط، ثم يستضيف طهطا وبعدها يحل ضيفا على الإعلاميين، ثم يستضيف شبان قنا، ويحل ضيفا على ديروط ويختتم مبارياته بمباراة سوهاج باستاد سوهاج الرياضى .

" قاتلوا حتى الصعود " شعار بنى سويف للصعود

لا حديث بالشارع الكروى السويفى سوى عن التشبث بأعمال الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم ، حلم 3 مليون سويفى كاد أن يتحقق بالموسم الماضى حتى الجولات الأخيرة ولكن انهاه الفريق الاسوانى ، وخلال الموسم الجديد وبقيادة فنية جديدة لحسن موسي ينتاب جماهير بنى سويف تحقيق الحلم خاصة فى ظل الاستعدادات القوية والتدعيمات الفنية العديدة التى أجراها مسوؤلى النادى بالانتقالأت الصيفية والشتوية أملا فى الصعود للدورى الممتاز، ويأمل عشاق الفريق بالسماح للجماهير بالتواجد بإعداد كبيرة بمدرجات ملعب استاد بنى سويف خلال الفترة القادمة لمؤازرة الفريق السويفى .

رقميا وخلال 14 جولة نجح الفريق السويفى فى تحقيق الفوز فى ثمانى مباريات وتعادل فى اربع مباريات فيما تبقى الخسارة بمباراتين أمام الالمونيوم ولبنك الأهلى ، ليحصد الفريق 28 نقطة محتلا المركز الثالث بجدول الترتيب .

وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية خلال الفترة القادمة حيث يستضيف الالمونيوم بالجولة القادمة ثم يستضيف بترول اسيوط ثم يحل ضيفا على الإعلاميين وبعدها يستضيف ديروط بملعب استاد بنى سويف ثم يحل ضيفا على نظيره الفيوم الرياضى وبعدها يستضيف شقيقه تليفونات بنى سويف ثم يحل ضيفا على البنك الأهلى، ويختتم المسابقة بلقاء طهطا بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

شبان قنا الحصان الأسود

بقيادة فنية لكمال الزين وبسلاح الجماهير والشباب الطامح للتألق يسير أبناء شبان قنا على الطريق الصحيح خاصة عقب صعودهم القسم الثانى ورغم تلقى الفريق خسارة كبيرة أمام بنى سويف بملعبه برباعية نظيفة الآن أن الفريق أصبح اكسبريس الصعيد وبعبع للعديد من الأندية الكبيرة وتفوق على أندية جماهيرية وعريقة بالمسابقة ، ورغم قلة الإمكانيات المادية وانخفاض سقف التعاقدات لدى لاعبي الفريق إلا أن كتيبة كمال الزين تقدم موسما استثنائيا أصبح حديث جماهير الصعيد بشكل خاص ، ولا يزال حلم الصعود للدورى الممتاز يراود شبان قنا خاصة فى ظل فارق 5 نقاط فقط مع المتصدر .

رقميا وخلال 14 جولة نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 7 مباريات وتعادل الفريق فى 5 مباريات فيما تلقى خساراتين فقط أمام بنى سويف وتليفونات بنى سويف ، ليحصد الفريق 26 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول الترتيب .

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تليفونات بنى سويف

بقيادة فنية جديدة لابو العينين شحاته والذى تولى المسوؤلية ببداية الدور الثانى خلفا لأحمد شعبان ، تسعى كتيبة نينو للصعود للدورى الممتاز خاصة فى ظل تأكيدات بعدم حسم بطاقة الصعود سوى فى الأسابيع الأخيرة ، ورغم قلة التدعيمات الفنية مقارنة بالعديد من الأندية الا ان الفريق مازال يحافظ على حظوظه القوية بالمنافسة فى ظل تواجد جهاز فنى كفء ولاعبين أصحاب خبرات بالبطولة.

وخلال 14 جولة نجح الفريق فى تحقيق الفوز 5 مباريات فيما تعادل فى 6 مباريات بينما تلقى 3 هزائم أمام البنك الأهلى، وسوهاج، وبترول أسيوط، ليحصد الفريق 21 نقطة بالمركز الخامس بجدول الترتيب .

وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية وحاسمة خلال الفترة القادمة حيث يستضيف البنك الأهلى بالجولة القادمة بملعب استاد بنى سويف وبعدها يحل ضيفا على طهطا الرياضى ليعقبها ضيافة شبان قنا بملعب استاد بنى سويف ثم يحل ضيفا على سوهاج الرياضى وبعدها يستضيف المنيا وبعدها يحل ضيفا على شقيقه بنى سويف الرياضى ثم يستضيف بترول اسيوط، ويختتم المسابقة بلقاء الإعلاميين بملعبه بالقاهرة .

ترتيب المجموعة الاولى

1 - البنك الأهلى 31

2 - الالمونيوم 29

3 - بنى سويف 28

4 - شبان قنا 26 نقطة

5 - تليفونات بنى سويف 21 نقطة

6 - الإعلاميين 18 نقطة

7 - بترول اسيوط 18 نقطة

8 - سوهاج 16 نقطة

9 - المنيا 16 نقطة

10 - الفيوم 14 نقطة

11 - ديروط 8 نقاط

12 - طهطا 4 نقاط

