رياضة | تأجيل سفر الخطيب إلى فرنسا.. ويعقد اجتماعا مع مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل سفر الخطيب إلى فرنسا.. ويعقد اجتماعا مع مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأجيل سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

وكان من المقرر أن يغادر بيبو، إلى فرنسا خلال الإسبوع الجاري، من أجل إجراء فحوصات دقيقة للتعافي من آلام الظهر والتي عاودته بالفترة الماضية.

وحرص الخطيب، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الماضية بعدما ظهر في التدريبات، والتأكيد على أهمية الفترة المقبلة، وما تشهده من مباريات حاسمة.

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ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة بكامل أعضائه، اجتماعًا اليوم الخميس، من أجل مناقشة عدة ملفات هامة تخص الإنشاءات وفريق الكرة.

ويعتمد مجلس الإدارة، تولي خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، رئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الإمارات يوم 17 من الشهر الجاري، من أجل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري، المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.