رياضة | لعنة الفوز بالديربي تضرب إنتر ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة الفوز بالديربي تضرب إنتر ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي بلعنة الفوز بديربي ميلانو، ليتلقى الخسارة أمام نابولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب سان باولو، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.
وكان إنتر ميلان قد حقق ريمونتادا تاريخية على جاره ميلان في ديربي ميلانو منذ بضعة أيام، لينتزع على أثرها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة.
نتيجة مباراة نابولي وإنتر ميلان
وفاجئ إنتر الجميع باداءه في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما خسر بهدف نظيف، أحرز فابيان رويز، في الدقيقة 57 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء فريق إنتر سكنت الشباك.
ومن المنتظر أن يلتقي نابولي وإنتر ميلان، مجددا في ملعب "سان سيرو" في مباراة الإياب، لحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا.