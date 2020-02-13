رياضة | لعنة الفوز بالديربي تضرب إنتر ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة الفوز بالديربي تضرب إنتر ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي بلعنة الفوز بديربي ميلانو، ليتلقى الخسارة أمام نابولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب سان باولو، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وكان إنتر ميلان قد حقق ريمونتادا تاريخية على جاره ميلان في ديربي ميلانو منذ بضعة أيام، لينتزع على أثرها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة.

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