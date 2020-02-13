رياضة | تصريحات نارية.. نجم الترجي يتوعد الزمالك قبل موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية.. نجم الترجي يتوعد الزمالك قبل موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الليبي حمدو الهوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن تفاؤله الكبير بقدرة فريقه على حصد لقب السوبر الأفريقي، في المباراة التي تجمعه مع نظيره الزمالك.

وصرح الهوني لجريدة الصباح التونسية قائلا: "جاهزون للفوز بالمباراة، ومتفاءل بعودتنا إلى تونس بكأس السوبر".

وتابع: "الفريق مستعد لمواجهة الزمالك على الوجه الأمثل، خاصة وأن صفوفنا مكتملة ماعدا عبد القادر بدران". موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي Advertisements تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار بطولة كأس السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت جرينتش. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي تذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر قنوات بي إن سبورت 1 beIN Sports HD المشفرة، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وستذاع المباراة أيضًا على قنوات الكأس القطرية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات. والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي يشارك في البطولة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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