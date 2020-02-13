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اليوم.. ذكرى ميلاد حلمى زامورا أسطورة نادى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مكانة نادى الزمالك أكبر وأعظم من أى شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم الزمالك بل نادى الزمالك هو من سيضيف إليهم".. بهذه المقولة الشهيرة يتربع الراحل محمد حسن حلمى زامورا، أحد أبرز رموز نادى الزمالك والرياضة المصرية، فى قلوب وعشاق أنصار القلعة البيضاء والذى يواكب اليوم الخميس ذكرى ميلاده .

1يعد حلمى زمورا أفضل رئيس لنادى الزمالك على مدى تاريخه وأحد أهم الشخصيات المنتمية للنادى العريق منذ تأسيسه فى 1911، ولد فى عام 13 فبراير 1912 بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، كان لاعبا بفريق الكرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم وحكما دوليا وإداريا ورئيسا لنادى الزمالك.

2بدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة المحمدية الابتدائية، وفى عام 1929 لعب بالفريق الأول للمدرسة الخديوية الثانوية وانضم فى نفس العام لنادى الزمالك، وفى عام 1934 بدأ مشواره مع النجومية عندما أصيب جمال الزبير جناح أيسر الفريق الأول للفريق فلعب محمد حسن حلمى مكانه.

3- بدأ مشواره الدولى عام 1936 عندما اختير ضمن المنتخب القومى المشارك فى دورة برلين الأولمبية فى نفس العام، وبعدها بعامين حصل على بكالوريوس الزراعة.

4اتجه بعد اعتزاله إلى سلك التحكيم وتدرج به حتى نال الشارة الدولية عام 1957، وظل حكماً دولياً حتى بلوغه سن التقاعد الدولى عام 1962.

5بدأ العمل الإدارى كعضو للجنة الكرة فى نادى الزمالك بعام 1948 وبعدها بأربع سنوات اختير سكرتيراً عاماً للنادى فى أول جمعية عمومية بالزمالك، ثم عين مديراً متفرغاً للنادى عام 1966 فى نفس العام الذى اختير فيه وكيلاً للنادى.

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6- شغل عدة مناصب إدارية بالاتحاد المصرى لكرة القدم منها رئاسته للجنة المسابقات واللجنة الفنية، وفى مايو عام 1978 شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى.

7كان أول لاعب كرة قدم يرأس نادى الزمالك وذلك عام 1967، وظل رئيساً لنادى الزمالك حتى أغسطس 1984 باستثناء عام 1971 فقط، والذى تولى فيه المستشار توفيق الخشن رئاسة النادى.

8كان لحلمى زامورا الفضل الأول فى إقامة معظم منشآت نادى الزمالك بميت عقبة، اشتهر بالعمل التطوعى، حيث لم يحصل على أى مقابل من نادى الزمالك طوال فترة عطائه للنادى، مكتفيا براتبه كوكيل لوزارة الزراعة وكذلك بعدما أحيل إلى المعاش.

9أصدر الرئيس السادات قرار بتعيينه عضوا بمجلس الشورى، فقد كتب السادات بالحرف الواحد "يعين محمد حسن حلمى فى مجلس الشورى تقديرا لدوره واسمه وتاريخه الزراعى والرياضى" وأطلق حيدر باشا رئيس نادى الزمالك فى الثلاثينيات والأربعينيات لقب زامورا عليه تشبيها باللاعب الأسبانى الشهير ريكاردوا زامورا حارس مرمى إسبانيا الشهير.

10- توفى حلمى زمورا فى 5 نوفمبر 1986، وبعد وفاته 1986 بأسبوع قررت إدارة النادى إطلاق اسمه على الملعب الرئيسى لنادى الزمالك، وتمت تسميته لاحقا استاد أبو رجيلة فى 2014.

 

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