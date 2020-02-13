شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدخل لإفساد مُخطط الزمالك بضم وليد سليمان وحسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الاهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، والذين تنتهي عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تجاهل إدارة الأهلي لتجديد عقد الثنائي، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة، حيث تحدث وسيط زملكاوي مع الثنائي لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائي حتى الآن، وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلي لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذي أوشك على الانتهاء حتى هذه اللحظة لكن إدارة الأهلي ترفض انتقال الثنائي للزمالك وقررت وضع خطة لمنع هذا السيناريو الصادم وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي، ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات المهمة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرًا صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفى شأن متصل ما زال رينيه فايلر متحفظًا على فكرة تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق ليس فقط لعدم قناعته الفنية باستمراره خاصة أنه لا يشارك معه منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ولكن هناك سبب آخر وهو دخول الثنائي في مشادة قوية على هامش أحد تدريبات الفريق وكانت أمام جميع اللاعبين، ورغم تدخل اللاعبين الكبار وإنهاءهم الأزمة ظاهريًا إلا أن الخواجة ما زال مستاء من الواقعة، وهو ما يفسر سبب رفضه تجديد عقد قائد النادي التاريخي وأن كانت لجنة التخطيط بالاهلي ترغب في الأبقاء على عاشور.