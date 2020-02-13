رياضة | الزمالك يحدد بديل كهربا

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استقر مسئولو نادي الزمالك، على عودة نجم الفريق المعار للاتحاد السكندري أحمد رفعت، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع زعيم الثغر .

ويحظى أحمد رفعت صانع ألعاب نادى الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، بمتابعة قوية من جانب جهاز الكرة فى القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.

وجاء استقرار الزمالك على عودة أحمد رفعت فى نهاية الموسم، من أجل تعويض فراغ محمود كهربا بعد رحيله عن صفوف الفريق بالموسم الماضى، حيث يجيد رفعت المشاركة فى مركز الجناح الأيسر.

وشارك أحمد رفعت مع الاتحاد السكندرى بمسابقة الدورى بالموسم الحالى فى 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5.