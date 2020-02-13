رياضة | نجم الفريق ومبلغ مالي.. تفاصيل عرض ريال مدريد لضم صفقة مدوية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الفريق ومبلغ مالي.. تفاصيل عرض ريال مدريد لضم صفقة مدوية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بعدما كشفت عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني لضم صفقة من العيار الثقيل مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ‘‘توتو سبورت‘‘ الإيطالية، أن ريال مدريد يسعى لتقديم لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز بالإضافة إلى 50 مليون يورو مقابل التعاقد مع سافيتش لاعب لاتسيو.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن لاتسيو سيقوم بتحليل عرض ريال مدريد بكل هدوء، ويبدو أن الفريق الإيطالي لن يرفض العرض المقدم على طاولته، وفي الوقت ذاته، فإن اللاعب الكولومبي لا يدخل خطط زيدان في الأيام الآخيرة بالدوري، لذلك فهو خروج مضمون عمليًا للميرينجي للسوق الصيفية.

ويمتلك سافيتش أرقام جيدة هذا الموسم، حيث لعب 22 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وقام بتقديم خمس تمريرات حاسمة، وحصل على خمس بطاقات صفراء هذا الموسم.