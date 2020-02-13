رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 13 / 2 / 2020، أبرزها مباراة ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا، ومباراة الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "ذهاب الدور نصف النهائي"

ميلان ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة Rai 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "ذهاب الدور نصف النهائي"

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ريال سوسيداد ضد ميرانديس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "الدور ربع النهائي"

إيبينال ضد سانت إيتيان، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"

الأتفاق ضد الحزم، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الفيحاء ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.