رياضة | التفاصيل الكاملة لأشعال الجماهير للمدرجات وأحداث الشغب في موقعة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لأشعال الجماهير للمدرجات وأحداث الشغب في موقعة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة كرة قدم سرعان ما تحولت إلى حرب شوارع ما بين الجماهير كادت تتسبب في كارثة كروية على الأراضي المغربية، وذلك في مباراة الكلاسيكو بمباراة الجيش والرجاء المغربي.

صراع في جدول تريتب الدوري المغربي

وبدأ الصراع بين الفريقين داخل أرضية ملعب المباراة في إطار كروي من أجل الظفر بنقاط المباراة، والتي نجح الجيش في حسمها لصالحه بهدف نظيف، سجله جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب امجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، ضمن إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري المغربي الممتاز.

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وبتلك النتيجة رفع الجيش الملكي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الرجاء صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

صراع جدول ترتيب الدوري يتحول إلى خناقة شوارع

وسرعان ما تحول الصراع الكروي بين اللاعبين داخل المباراة إلى صراع شرس في المدرجات بين الجماهير، التي شهدت تواجد 25 ألف متفرج، عقب إعلان حكم المباراة فوز الرجاء بهدف دون رد لتثور جماهير الجيش احتفالا بالفوز من خلال الاحتفال بالألعاب النارية، الامر الذي تسبب في إصابات عديدة للمحاضرين للمباراة.

الأمر الذي أدى لتدخل الجهات الأمنية لفض الشجار والسيطرة على الجماهير، مما زاد من حدة الموقف وتعرض العديد من الجماهير لإصابات وكسور في عددا كبير، وتم نقل المئات إلى المستشفى، كما قامت الشرطة أيضا بإلقاءالقبض على العشرات وتوجيه تهمة إفتعال الأزمة، خاصة من جماهير أصحاب الأرض نادي الجيش الملكي.

ومن المقرر أن يتعرض الجيش لعقوبات كبيرة من جانب الاتحاد المغربي، بعد استخدام جماهيره للشماريخ والألعاب النارية، مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة لبعض الوقت.