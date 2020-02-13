رياضة | معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الجماهير المواجهة التي سوف تجمع بين أهلي جدة ونظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

اجتمع الفريقان في 15 مباراة سابقة بدوري المحترفين السعودي، نجح الأهلي في تحقيق الفوز بـ 11 منها وتعادل في مباراتين، مقابل انتصارين لفريق الوحدة.

ظل الأهلي مسيطرًا على المواجهات بينهما حتى الموسم الماضي الذي تلقى أولى هزائمه بثنائية مقابل هدف، في مباراة الدور الأول، ثم الخسارة بنفس النتيجة والدور ذاته ولكن في الموسم الحالي.

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اللقاء الأول الذي انتصر فيه الوحدة كان على ملعبه ووسط جمهوره، أما الثاني على ملعب الأهلي.

ويأتي عمر السومة مهاجم الأهلي، هدافًا لمباريات الفريقين في دوري المحترفين السعودي برصيد 9 أهداف، مسجلًا 6 من آخر 8 أهداف للأهلي في شباك الوحدة في المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقام على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز، عند الساعة السابعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة والثامنة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.