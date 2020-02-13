رياضة | صراع ناري بين مورينيو ولامبارد للتعاقد مع نجم بورنموث

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام لإفساد مخططات تشيلسي، من خلال التعاقد مع أحد أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بحسب ما ذكرته اعديد من التقارير الصحفية الإنجليزية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، يرغب في تفعيل بند في عقد المدافع الهولندي ناثان أكي، مع ناديه الحالي بورنموث، الذي ينص على أولوية تشيلسي في استعادته، وذلك من خلال التقدم بعرض قيمته 40 مليون إسترليني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشليسي، قد باع اللاعب أكي إلى بورنموث في عام 2017، ليتحول إلى ركيزة أساسية في صفوف الفريق، تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي مهتم أيضا بضم أكي، الصيف المقبل، في ظل غموض مستقبل المدافع البلجيكي، يان فيرتونخن، الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب إعارة داني روز إلى نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويعد أكي، خيارا مناسبا لتوتنهام، خصوصا أنه يمكنه اللعب أيضا في مركز الظهير الأيسر، حيث يبلغ أكي من العمر 24 عاما، وتقدر قيمته في السوق بـ40 مليون إسترليني.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام جاهز لدفع 120 مليون إسترليني، الصيف المقبل، لضم لاعبين جدد، حيث يضع ضمن خياراته أيضا قلب دفاع بنفيكا، روبن دياز، وظهير ليستر سيتي، بن تشيلويل.