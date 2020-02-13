رياضة | عاجل.. تطورات جديدة بشأن إصابة لويس سواريز وموعد عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة بشأن إصابة لويس سواريز وموعد عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وكان المهاجم الأوروجواياني سواريز، قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليمنى، الشهر الماضي، وخضع لعملية جراحية، كشف على إثرها ناديه إنه سيغيب لمدة 4 أشهر.

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بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن اللاعب قد يعود، في وقت أقرب مما كان متوقعا، حيث يسير تعافيه بشكل جيد.

وأكدت الصحيفة على أنه إذا استمر بهذا المعدل، فيمكنه أن يلعب مرة أخرى في منتصف أبريل المقبل، حيث قد يلحق بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة تأهل البلوجرانا لهذا الدور.

والجدير بالذكر، أن سواريز نشر قبل أسبوع، رسالة تفاؤل عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أواصل المضي قدمًا مع المزيد من القوة"، حيث يعاني برشلونة على المستوى الهجومي بعد إصابة سواريز، وتجدد إصابة عثمان ديمبلي، ويسعى لضم مهاجما جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة.