رياضة | لاعب جديد يهدد مسيرة مودريتش مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يهدد مسيرة مودريتش مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقرير صحفية إسبانية، أن النرويجي مارتن أوديجارد، نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد والمعار إلى ريال سوسيداد، أصبح يهدد استمرار الكرواتي لوكا مودريتش في النادي الملكي خلال الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على أن مودريتش سيرحل عن ريال مدريد في الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عودة أوديجارد.

وأوضحت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سيعتمد على أوديجارد في الوسط، حال عودته للفريق.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، قد استعار أوديجار لاعب ريال مدريد، لمدة موسمين خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن مودريتش سيفاضل في حالة رحيله عن الملكي بين عرضي إنتر ميلان الإيطالي، وإنتر ميامي الأمريكي، حيث حاول الأول ضمه في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم ليستمر في صفوف ريال مدريد، وسيحاول مجددا في الصيف المقبل.

بينما الثاني الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، وضع مودريتش ضمن أولوياته في الصيف المقبل.

والجدير بالذكر أن مودريتش ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2021، وفي شهر سبتمبر المقبل سيصل إلى عامه الخامس والثلاثين.