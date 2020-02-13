شكرا لقرائتكم الجنايني يتواصل مع صلاح للتعرف علي موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة بالتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي للتعرف علي موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب مصر الاوليمبي الذي يقوده شوقي غريب.

واختار شوقي غريب الفرعون المصري ليكون ضمن الثلاثة الكبار في قائمة منتخب مصر الاوليمبي ، لأولمبياد طوكيو 2020 ، الا انه لم يتواصل مع النجم المصري بشكل مباشر للتعرف علي موقفه وموقف ناديه الانجليزي ومدربه يورجن كلوب من المشاركة في الاولمبياد التي تتزامن مع فترة اعداد ليفربول للموسم الكروي الجديد ، كما تهدد بغياب الفرعون المصري عن الأسابيع الاولي من عمر الدوري الانجليزي .

ووافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبى ، فى دورة ودية دولية فى الإمارات وتحديدا فى دبى فى شهر مارس المقبل، والذى يشهد توقفا وفقا للأجندة الدولية للفيفا.. وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 وهى منتخبات السعودية ورومانيا والأرجنتين بجانب منتخب مصر.

Advertisements

ووجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة لاعبى قطبى الكرة المصرية فى لقاء السوبر المصرى بالإمارات عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

فيما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.