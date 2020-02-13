شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتوج الزمالك بطلا للسوبر الأفريقي على حساب الترجى ؟.. خبراء الكرة يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك إلى مواجهة الترجى التونسى في المواجهة التي ستجمعهما الجمعة المقبلة في إطار السوبر الأفريقي الذى تستضيفه مدينة الدوحة القطرية ، حيث يشارك الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ، بينما يتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

و يسعى فريق الزمالك بكل قوته إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير في ظل خسارة نقاط مهمة في الدورى أبعدت الأبيض نوعا ما عن المنافسة على اللقب منتظرا تعثر الأحمر حتى يستعيد نغمة التنافس على الدورى مرة أخرى .

و يرصد الخليج 365 أراء خبراء الكرة المصرية في كيفية تخطى الزمالك لعقبة الترجى في التقرير التالى :

يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق أنه على الفريق الأبيض التحلى بالهدوء و عدم العصبية من أجل التركيز في الفنيات فقط ، خاصة في ظل الأفعال الإستفزازية التي من المقرر ان يفتعلها لاعبى الترجى .

كما طالب بسيونى لاعبى الزمالك بضرورة إستغلال الفرص أمام المرمى ، متوقعا فوز الأبيض باللقب .

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أما ياسر رضوان نجم الأهلى السابق ، فيرى أن المباراة صعبة بكل المقاييس ، في ظل الحالة الفنية لنادى الزمالك الغير جيدة للفريق في الوقت الحالي .

و طالب رضوان لاعبى الزمالك بضرورة التحلى بالذكاء داخل الملعب و غلق المساحات أمام المنافس مع قوة الضغط في التلت و الوسط ، لعدم إتاحة الفرصة أم ام نادي الترجي وعدم ارتكاب اخطاء في التلت الأخير ، خاصة في ظل تميز الترجى بالضربات الثابتة .

وكل ما نادي الزمالك يحافظ علي شباكه نظيفة اكبر وقت ممكن كل ما يكون الفوز حاليفه ويكون ضغط علي المنافس والاعب علي الهجمات المرتده لوجود عناصر مميزة وسريعة علي الاطراف مع وجود فرود مميز مثل مصطفي محمد ممكن الزمالك يفوز بالمباراة.

أما غانم سلطان نجم الزمالك السابق ، فنصح اللاعبين بضرورة التوزان الدفاعى و الهجومى طوال الـ 90 دقيقة حتى صافرة الحكم، مطالبا جميع اللاعبين الأساسيين بضرورة تنفيذ خطة الجهاز الفني مع إستغلال الفرص في الهجوم، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات الصعبة لم تشهد فرص كثيرة على المرمى .