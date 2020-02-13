اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بكأس إيطاليا HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بكأس إيطاليا HDيستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بكأس إيطاليا HDوستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بكأس إيطاليا HD وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "Rai 1" الإيطالية.