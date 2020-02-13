اونلاين | بث مباشر مباراةيوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora كأس إيطاليا

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بث مباشر مباراةيوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora كأس إيطاليا يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

بث مباشر مباراةيوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora كأس إيطاليا وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

بث مباشر مباراةيوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الخميس 13-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora كأس إيطاليا وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "Rai 1" الإيطالية.