رياضة | هل يظل الواحد الصحيح حائرًا بين النصر والشباب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يظل الواحد الصحيح حائرًا بين النصر والشباب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الشباب يوم غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

هذه المباراة تحمل رقم 24 بين النصر والشباب في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، والتي أظهرت الندية وسيطرة كل فريق على حقبة من الزمن.

فريق الشباب أن يحقق الفوز في8 مباريات، بينما فاز النصر في 7 مباريات، وحسم 8 مواجهات بالتعادل، آخرها الدور الأول من الموسم الجاري عندما تعادلا سلبيًا.

قبل بداية الموسم الجاري الشباب كان متفوقًا بفارق هدف وحيد عن النصر، إذ سجل الليوث 22 هدفًا، وسجل لاعبو العالمي 21 هدفًا، ومع حسم لقاء الدور الأول من النسخة الحالية ظلت الأرقام كما هي.

جدير بالذكر أن تفوق فريق الشباب هذا كان في السنوات الأولى من دوري المحترفين، حيث سجل النصر حضورا قويًا أمام منافسه في المواسم الأخيرة.

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الشباب لم يحقق أي انتصار أمام النصر في آخر 7 مواجهات، ولم يتمكن من زيارة شباك العالمي منذ 6 مباريات عندما تعادلا إيجابيًا بهدف، في ديسمبر 2016.

ويأتي ناصر الشمراني لاعب نادي الشباب هدافًا لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف منها ثنائيتان في"سبتمبر 2009 ، مارس 2012".

مواجهات الفريقان دائمًا ما تحمل السخونة والخشونة لذلك فقد خرجت الكروت الصفراء والحمراء كثيرًا، وقد ظهرت البطاقات الحمراء في 15 مرة سابقة، خلال 24 مواجهة، بواقع 10 بطاقات حمراء لفريق الشباب، مقابل 5 بطاقات حمراء للنصر.

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقام عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.