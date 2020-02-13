رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

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يلتقي فريق أي سي ميلان، أمام نظيرة يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام مباراة ميلان ضد يوفنتوس على أرضية ملعب سان سيرو.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

تقام مباراة ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

قائمة مباراة يوفنتوس لمباراة الميلان في كأس إيطاليا:

حراسة المرمى: بوفون، تشيزنى، بينزوليو.

الدفاع: دى تشيليو، دى ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشى، روجانى، كوكولو، ويسلى.

الوسط: بيانيتش، رامسى، ماتويدى، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيرى.

بينما جاءت قائمة ميلان لمواجهة يوفنتوس في كأس إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - أنطونيو دوناروما - بيجوفيتش.

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خط الدفاع: كالاربيا - كونتي - ثيو - لاكسالت - كايير - موساكيو - رومانيولي - جابيا.

خط الوسط: بن ناصر - بيليا - بونافنتورا - بريشيانيني - هاكان - كيسي - باكيتا - ساليمايكيرس.

خط الهجوم: إبراهيموفيتش - لياو - ريبيتش - كاستييخو.

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس في كأس إيطاليا

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: كالابري- كيير- رومانيولي- هيرنانديز.

خط الوسط: كاستيلو- كيسي- إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: تشالهان أوغلو- ليو- ابراهيموفيتش.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا

حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت وأليكس ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش، رابيو وبنتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا ودوجلاس كوستا.