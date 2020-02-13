رياضة | تشيلسي يتفق مع أياكس للتعاقد مع أحد نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يتفق مع أياكس للتعاقد مع أحد نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي تشيلسي الانجليزي في حسم صفقة جديدة خلال الفترة الحالية، بعدما اتفق مع نادي أياكس امستردام الهولندي على التعاقد مع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" الهولندية أن نادي تشيلسي الانجليزي اتفق مع نادي أياكس الهولندي على التعاقد مع نجمه المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع الفريق الهولندي.

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وأشارت الصحيفة الهولندية أن نادي تشيلسي سيتعاقد مع "زياش" مقابل 45 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نادي تشيلسي الانجليزي دخل في مفاوضات مع أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للحصول على خدمات "زياش"، ولكن تمسك النادي الهولندي باستمرار اللاعب مع الفريق ورفض رحيله للبلوز.

حكيم زياش لفت إليه أنظار عمالقة الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع نادي أياكس الهولندي.