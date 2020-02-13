رياضة | ليفرلول يسعى للتعاقد مع نجم لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفرلول يسعى للتعاقد مع نجم لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن ليفربول الذي اقترب بشدة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يرغب بقوة في ضم تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في صفقة قدرت بنحو 60 مليون يورو.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه على مدار السنوات الثلاثة كان فيرنر البالغ من العمر 23 عامًا واحدا من المهاجمين الذين حظوا باهتمام ليفربول، حيث تؤكد التقارير إن كشافي بطل أوروبا يتابعونه منذ عام 2017.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن فيرمينو يسعى للرحيل بأي طريقة في الصيف المقبل. وكان فيرنر لمع كأحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية وعلى مدار الموسم الحالي، حيث سجل نجم منتخب ألمانيا 25 هدفا وصنع 10 أهداف في 30 مباراة مع لايبزيج في كافة المسابقات.

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وأكدت الصحيفة الألمانية إن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول مهتم بضم مواطنه في الصيف المقبل، حيث سبق له وصف فيرنر بالامتداد المثالي لخط الهجوم الحالي وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه في وقت سابق أن فيرنر رفض عرضا من ليفربول الصيف الماضي، حيث لا مكان له في تشكيلة يورجن كلوب الأساسية في ظل وجود الثلاثي روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن فترة غياب كلا من ساديو ماني وصلاح المتوقعة في الشتاء المقبل للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبي السنغال ومصر قد تفتح الباب أمام تيرنر ليثبت قدراته في حال انتقل بالفعل إلى ليفربول فضلا عن أن النادي يبدو في طريقه للاستغناء عن شيردان شاكيري.