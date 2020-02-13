رياضة | رونالدو: قاتلت لارتداء قميص ريال مدريد ورحيلي عن برشلونة عكس رغبتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: قاتلت لارتداء قميص ريال مدريد ورحيلي عن برشلونة عكس رغبتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قص الظاهرة رونالدو كواليس ماحدث أثناء رحيله صفوف برشلونة، والذي أكد أنها لم تكن رغبته حين انتهى عقده عام 1997.

وقال رونالدو، في حواره لشبكة "DAZN"، "رتوش كانت تفصلني عن انهاء تعاقدي على تمديد عقدي مع برشلونة بعد نهاية الموسم، حيث ذهبت إلى عطلة في البرازيل".

وتابع، "اتصلوا بي بعد 5 أيام، ليخبروني بأنهم لن يمددوا عقدي، أنا كنت أريد البقاء، ولكن إذا لم يُقدرني النادي بالطريقة التي أستحقها، فالقرار ليس قراري".

وأضاف، "انضممت إلى ريال مدريد لأنني أردت فقط اللعب هناك، إذ كان حلمي هو اللعب بقميص الملكي في يوم من الأيام وقاتلت بقوة من أجل ذلك".

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وواصل، "روبرتو كارلوس كان معي في المنتخب، وكان دائمًا يتحدث معي عن ريال مدريد، وترك ذلك انطباعًا جيدًا لي، وبعد بضع سنوات، أردت رؤية ذلك بعيني، وفي الحقيقة هو ناد أكبر مما كان يقول لي".

واستطرد، "كان هناك في ريال مدريد توقعات كبيرة، وأيضًا الكثير من الضغط لأننا كنا نملك أفضل اللاعبين في العالم، وأحببت فكرة أنه يمكنني جعل الملكي فريق أكبر".

واستكمل، "كانت هناك الكثير من التوقعات للجلاكتيكوس، وفي النهاية قدمنا عرضًا جيدًا، وكنا مجموعة مثمرة غيرت الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأعمال التجارية في عالم كرة القدم".

وأتم حديثه، "منذ ظهور مجموعتنا بدأ كل فريق في تحقيق المزيد من الأموال، حيث قامت الأندية ببيع اللاعبين بطريقة أفضل، وكان تغييرًا كبيرًا خلق حقبة جديدة لكرة القدم".

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف إنتر ميلان عقب رحيله عن برشلونة، وعاد إلى إسبانيا مرة أخرى بعد 5 سنوات لكن هذه المرة عبر بوابة الغريم التقليدي ريال مدريد.