رياضة | فايلر يجدد الثقة في كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجدد الثقة في كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، مع الثنائي "شريف إكرامي ومحمود كهربا"، وذلك على هامش مران أمس الأربعاء.

جاء ذلك للحديث مع الثنائي على أوضاعهم خلال الفترة الماضية، والتي أوضحت تقارير صحفية أن المدرب أبدى استيائه من كهربا ويرغب في تجميده بسبب إهداره المتكرر للفرص السانحة للتسجيل.

فايلر ركز خلال حديثه مع كهربا، على عدد من الأمور الفنية والتكتيكية، التي يرغب في تنفيذها في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب.

وفي سياق آخر، اكتفى الحارس علي لطفي بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، بعد تعرضه لإجهاد في عضلة السمانة قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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فيما أدى المهاجم السنغالي أليو بادجي تدريبات بدنية قوية، عقب المران الجماعي، في إطار تجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري، غدًا الجمعة، في مباراة مؤجلة عن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى أبو ظبي، الاثنين المقبل، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، يوم 20 من شهر فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حيث انتصر في جميع المباريات الـ14 التي خاضها حتى الآن.