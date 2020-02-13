رياضة | موعد مباراة الأهلي والمصري| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والمصري| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد المكس مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونادى المصري ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة السادسة من البطولة، فى لقاء قوي ومنتظر من متابعي الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يستضيف ستاد حرس الحدود مباراة الأهلي والمصري يوم الجمعه المقبل الموافق 14 فبراير فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسابعة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

يلتقي كل من الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعه فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسابعة وربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المصري

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج

خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 42 نقطة بينما المصري فى المركز العاشر برصيد20نقطة.