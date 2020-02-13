رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 13 / 2 / 2020، أبرزها مباراة ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا، ومباراة الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "ذهاب الدور نصف النهائي"

ميلان ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة Rai 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "ذهاب الدور نصف النهائي"

Advertisements

ريال سوسيداد ضد ميرانديس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "الدور ربع النهائي"

إيبينال ضد سانت إيتيان، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"

الأتفاق ضد الحزم، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الفيحاء ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.