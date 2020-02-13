شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى أمام الوحدة السعودى وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم الخميس، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الوحدة السعودى وديًا للمرة الثانية في إطار المعسكر المقام في السعودية، استعدادًا للبطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى .

وشهدت الودية الأولى التي أقيمت مساء أول أمس الثلاثاء فوز الأهلى على الفريق السعودى بنتيجة 3 / 2 .

وتوجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفني محمد مصيلحى إلى السعودية يوم الجمعة، بعدما خاض لقاء طنطا في انطلاق الدور الثانى بالدورى والذى تم تقديم موعده 24 ساعة لسفر الفريق.

كما أنه من المقرر أيضًا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران والشمس وبتروجت فى ثانى وثالث ورابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

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وتقام الجولة الثانية بالدورى الممتاز للرجال غدا بمواجهات بين كل من، بتروجت مع طلائع الجيش والاتحاد السكندرى مع الشمس والزمالك مع طنطا وسموحة مع القناة وهليوبوليس مع سبورتنج .

فيما سيتم تأجيل لقاءى الزمالك أمام الطيران والشمس في الجولتين الثالثة والرابعة بالدورى للمشاركة في البطولة العربية.

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرًا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقي وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كل من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كل من، الشعلة اليمنى والبيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى والأهلى السعودى وسنجل الفلسطينى.