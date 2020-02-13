شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجرب اختبار الـvar باستاد جهاز الرياضة العسكرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

وكان الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التقى مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، أثناء إجراءات اختبارات الملعب التي تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

وأجاب مورجان على استفسار للدكتور جمال محمد على بأن الاستعدادات التكنولوجية والمتمثلة في عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربات البث والاتصال بالحكام على أعلى مستوى والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأجرى اختبار الملعب مع تقنية الـvar على استاد السلام واستاد القاهرة الأسبوع الماضى، بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

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