شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لموقعة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك مرانه الرئيسي في ختام استعداداته لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا علي لقب السوبر الافريقي علي ملعب الغرافة القطري.

وأستقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، علي طريقة اللعب والخطط التي سيخوض بها الأبيض مباراة الغد، بعدما قام كارتيرون بعرض عدد من المباريات علي اللاعبين خلال الأيام الماضية، حيث حر المدير الفني الفرنسي علي عقد محاضرة بالفيديو يوميا منذ وصول الفريق الي الدوحة، لعرض مباريات الترجي الأخيرة، والوقوف علي نقاط القوة والضعف في بطل تونس.

وأكد كارتيرون للاعبيه ان المنافس يجيد الاستحواذ علي منطقة وسط الملعب، وهو ما يمنحهم الأفضلية في المباريات الأخيرة التي خاضها بطل تونس سواء في الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا، وقام الفرنسي بتدريب لاعبي الوسط والمدافعين علي كيفية الضغط علي لاعبي المنافس من وسط الملعب مع عدم منحهم فرصة لنقل الهجمات سريعا من منطقة جزاء المنافس الي منطقة جزاء الزمالك.

Advertisements

ومنح كارتيرون تعليمات للمدافعين بضرورة التركيز طوال وقت المباراة وعدم التوهان او السرحان في ظل قدرة مهاجمي الترجي التونسي علي خطف هدف من انصاف الفرص واستغلال الأخطاء الدفاعية وهو ما يجب تفاديه لضمان حسم المباراة، بينما طلب كارتيرون من أوباما واحمد سيد زيزو التدريب علي مركز الوسط المدافع وأداء الواجبات الدفاعية تحسبا للاستعانة باحدهما في هذا المركز وفقا لسير المباراة.

كما خصص كارتيرون فقرة يومية في التدريبات علي ضربات الجزاء تحسبا لوصول المباراة الي ضربات الترجيح، واستقر الفرنسي علي اللاعبين الخمسة الذين يسددون ركلات الترجيح في حالة اللجوء اليها وهم بالترتيب : محمود علاء ومصطفي محمد واشرف بن شرقي وشيكابالا ومحمد عبد الشافي.