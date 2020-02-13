شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثان جولات المرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية في إطار الجولة الثانية بالمرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سموحة أمام الأهلى وسبورتنج أمام طلائع الجيش وهليوبوليس أمام الزمالك والبنك الأهلى أمام الأوليمبى .

وشهدت الجولة الماضية التي أقيمت الجمعة الماضية فوز الأهلى على الأوليمبى بنتيجة 29 / 26 ، فيما فاز الزمالك على سموحة 32 / 22 .

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والاوليمبى مع الزمالك .

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أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.