ملف الأربعاء.. كوكا يُسجل.. الزمالك يحافظ للأهلي على وصافته بدوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
الزمالك يحافظ للأهلي على وصافته بالفوز على الجزيرة بدوري السلة
الأهلي يفوز على الاتحاد المتصدر ويرتقي لوصافة دوري السلة
بالفيديو.. كوكا يسجل ويتأهل مع أوليمبياكوس إلى نصف نهائي كأس اليونان
على هامش السوبر الأفريقي.. أنشطة ترفيهية تنتظر جماهير الزمالك والترجي
استعدادًا للسوبر.. الدرندلي يترأس بعثة الأهلي في الإمارات
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات
20 لاعبًا.. المصري يحشد أسلحته لمواجهة الأهلي بالدوري
السوبر الأفريقي.. تقارير تونسية تكشف برنامج الترجي لمواجهة الزمالك
مران الأهلي.. جلسة خاصة بين فايلر وإكرامي.. الشناوي ينتظم.. وبرنامج استشفائي لأفشة
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