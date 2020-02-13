رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13/2/2020 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13/2/2020 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "Rai 1" الإيطالية.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو- دي ليخت – بينوتشي – أليكسيس ساندرو.

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خط الوسط: بينتانكور – بيانيتش – رابيو.

خط الهجوم: باولو ديبالا– هيجواين – كريستيانو رونالدو.

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كونتى ، كاير ، رومانيولى ، هيرنانديز

الوسط: كاستيخو ، كيسي ، بن ناصر

الهجوم: ريبيتش ، كالهانجولو ، ابراهيموفيتش

موعد مباراة الإياب بين نادي يوفونتوس ونادي ميلان في بطولة كأس إيطاليا

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ميلان يوم 4 مارس القادم على ملعب أليانز.