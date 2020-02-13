رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ميلان مع فريق يوفنتوس اليوم الخميس 12 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في مباراة الذهاب، وذلك قبل استضافة مباراة الإياب على ملعب اليوفي ارينا يوم 4 مارس المقبل.

ويلعب فريق إنتر ميلان مع فريق نابولي في النصف نهائي الآخر من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز نابولي على ملعب الجيوسبي مياتزا بنتيجة هدف نظيف أحرزه فابيان رويز لاعب خط الوسط.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لفريق يوفنتوس ضد ميلان كالآتي :-

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع : أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو.

خط الوسط : أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور - باولو ديبالا.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين.

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بينما يدخل فريق ميلان هذا اللقاء من أجل تحسين صورة الفريق بعد الخسارة الأخيرة في ديربي ميلان أمام إنتر ميلان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإيطالي.

وخطف إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الايطالي من يوفنتوس بعد هذا اللقاء بفارق الأهداف فقط، خاصة بعد خسارة اليوفي من فريق هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد قبل ديربي ميلان.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لفريق ميلان ضد يوفنتوس كالتالي :-

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - أندريا كونتي.

خط الوسط : هاكان تشالهانوغلو - إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسييه - سامو كاستييخو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

وقدم اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مباراة مميزة في ديربي ميلانو، حيث نجح في صناعة الهدف الأول للكرواتي انتي ريبيتش بشكل رائع، وسجل الهدف الثاني لفريقه عن طريق رأسية مميزة قبل انتهاء الشوط الأول.