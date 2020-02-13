رياضة | احذر يا فايلر.. 3 لاعبين مهددين بالغياب عن الأهلي في مواجهة الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر يا فايلر.. 3 لاعبين مهددين بالغياب عن الأهلي في مواجهة الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي لمواجهة النادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد المكس في إطار منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 42 نقطة بعد الفوز في جميع مواجهات البطولة حتى الآن (14 مباراة)، وذلك بفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ولكن على المدرب السويسري رينيه فايلر أن يحذر من الانذارات لدى اللاعبين في فريقه وذلك من أجل عدم فقدان احدهم خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل والذي سيقام في أبوظبي بالإمارات.

حيث يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء ويملك 3 لاعبين مهددين بالغياب عن مباراة الزمالك في حال حصول أحدهم على الإنذار خلال مواجهة المصري البورسعيدي وهم ( علي معلول - أيمن أشرف - محمد هاني)، ويعد أبرز هؤلاء اللاعبين التونسي معلول الذي يشغل الجبهة اليسرى المارد الأحمر بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدفع فايلر بالتشكيلة الاتيه خلال مباراة المصري البورسعيدي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : احمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمود وحيد.

خط الوسط : اليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - جونيور اجايي - احمد الشيخ.

خط الهجوم : مروان محسن.

ويملك رينيه فايلر البدائل لهؤلاء اللاعبين المهددين بعدم المشاركة ضد الزمالك، حيث عمل المدرب السويسري في الفترة الأخيرة على تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة