رياضة | الأتفاق ضد الحزم: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأتفاق ضد الحزم: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأتفاق، لمواجهة نظيره الحزم، ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الأتفاق ضد الحزم على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

موعد مباراة الأتفاق ضد الحزم في الدوري السعودي

تقام مباراة الأتفاق ضد الحزم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأتفاق ضد الحزم في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأتفاق ضد الحزم عبر قناة الرياضية السعودية.

تشكيل الحزم المتوقع أمام الأتفاق

حراسة المرمى : عسلة

خط الدفاع : الزبيدى، الشمرى، اليماو، الخلف.

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خط الوسط : ناشي، العياف، حسن حبيب.

خط الهجوم : تانيدا، فتوحى، ستراندبيرج.

تشكيل الأتفاق المتوقع ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي.

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي - نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري.

خط الهجوم: هزاع الهزاع.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي الممتاز

ويتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.