رياضة | 6 أسباب تدفع الزمالك وكارتيرون للفوز على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أسباب تدفع الزمالك وكارتيرون للفوز على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة قمة القارة السمراء بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

وتُقام مباراة السوبر الأفريقي نسخة 2019 بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية ومنافسه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المُقبلة 14-2-2020، بتوقيت القاهرة على ملعب حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

دوافع الزمالك وكارتيرون للفوز على الترجي التونسي في قطر

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي دوافع الزمالك ومديره الفني الفرنسي باتريس كارتيون للفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في نهائي السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة حيث تتلخص دوافع الأبيض في الآتي:-

1- جبر خواطر مشجعي الأبيض في قطر

بالتأكيد رغبة لاعبي الزمالك الأولي هي الفوز بلقب السوبر الأفريقي أمام أقوي منافسي القارة السمراء فريق الترجي التونسي بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب الفرنسي باتريس كارتيون في حصد اللقب القاري من أجل إسعاد جماهير الزمالك بشكل عام وروابط مشجعي القلعة البيضاء في قطر ممن استقبلوا الفريق استقبالاً حافلا في مطار الدوحة الذي تحول لقطة مصرية مزينة بأعلام بيضاء.

2- الدافع المعنوي في لقائي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فوز الزمالك على الترجي التونسي يعني إعطاء الاعبين دافعاً معنويا كبيراً خلال لقائي دور الثمانية من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث أوقعت القرعة الأبيض في مواجهة بطل تونس ، وحصد لقب السوبر الأفريقي مساء الجمعة يعني توفق الاعبين نفسياً خلال المواجهتين، خاصةً وأن العامل النفسي يكون مهمًا للغاية في مثل هذه المباريات.

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3- تعويض الإخفاق المحلي

يسعى الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك لحصد اللقب القاري لتعويض سلسلة النتائج السلبية الأبيض خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث وصل الفارق بين الأهلي متصدر المسابقة وأبناء ميت عقبة إلى 12 نقطة وهوا ما يضعف الآمال البيضاء في المنافسة على اللقب المحلي مما يضع الفوز على الترجي التونسي وحصد السوبر الأفريقي أمرا لا يقبل القسمة على اثنين.

4- كارتيرون بدافع الثأر من ثلاثية الترجي

لا يمكن أن ينسى المدرب الفرنسي باتريس كارتيون ليلة الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية في إياب نهائي نسخة 2018 على ملعب رادس بعد أن فاز عليهم ذهابًا 3-1، حيث فقد المدرب بطولة دوري أبطال أفريقيا وفرصة المشاركة مع الأحمر فى مونديال كأس العالم للأندية وهوا الأمر الذي يزيد المدرب رغبة في قهر بطل تونس وحصد لقب السوبر الأفريقي كخير رد على ثلاثية الماضي.

5- الرابعة رغبة زملكاوية خالصة

حقق الفارس الأبيض لقب السوبر الأفريقي من قبل ثلاث مرات من أصل أربع مشاركات له أعوام 1994 و1997 و2003، ولم يفشل سوى مرة وحيدة عام 2001 وبالتأكيد فإن حلم الحصول على اللقب الرابع التاريخي يزيد الفريق رغبة في تحويله إلى واقع مساء الجمعة المُقبلة.

6- تأكيد تفوق الزمالك على الترجي في تاريخ المواجهات

الزمالك واجه خصمه الترجي التونسي في 6 مناسبات تاريخية سابقة تفوق أبناء القلعة البيضاء في مواجهتين بينما فاز أبناء رادس في مرة وحيدة وحسم التعادل النتيجة بينهم في ثلاث مناسبات أخرى.

ويسعى الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيون للفوز على الترجي التونسي وحصد السوبر الأفريقي من أجل تأكيد تفوق الأبيض التاريخي على أبناء رادس في تاريخ المواجهات بين بطلي الكونفدرالية ودوري الأبطال.