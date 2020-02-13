رياضة | مصرع قتيل وإصابات العديد بسبب شغب جماهير الجيش والرجاء البيضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع قتيل وإصابات العديد بسبب شغب جماهير الجيش والرجاء البيضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن أحدث الشغب التي حدث بين الجيش الملكي والرجاءالبيضاوي، تسببت في خسائر عديد، نتيجة تدافع الجماهير، نحو الملعب عقب انتهاء اللقاء.

وأكدت التقارير أن الشغب الذي شهده مركب مولاي عبد الله، تسبب في مصرع مشجع من فريق الرجاء البيضاوي، واصابة في صفوف الجمهور والصحافيين الذين قاموا بتغطية المباراة.

واندلعت حرب أهلية بين الجماهير داخل أرض الملعب عقب اللقاء وإعلان حكم المباراة فوز الرجاء بهدف دون رد لتثور جماهير الجيش بالألعاب النارية وتحدث إصابات عديدة طالت كل المتواجدين داخل الملعب سواء أفراد أمن إعلاميين.

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الأمر الذي أدى لتدخل الجهات الأمنية لفض الشجار والسيطرة على الجماهير، مما زاد من حدة الموقف وتعرض العديد من الجماهير لإصابات وكسور في عددا كبير، وتم نقل المئات إلى المستشفى، كما قامت الشرطة أيضا بإلقاءالقبض على العشرات وتوجيه تهمة إفتعال الأزمة، خاصة من جماهير أصحاب الأرض نادي الجيش الملكي.

ومن المقرر أن يتعرض الجيش لعقوبات كبيرة من جانب الاتحاد المغربي، بعد استخدام جماهيره للشماريخ والألعاب النارية، مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة لبعض الوقت.

جدير بالذكر، ان المباراة انتهت بفوز فريق الجيش الملكي. على الرجاء البيضاوي بهدف لصفر، وذلك في منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي.