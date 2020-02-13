رياضة | "حرب شوارع" في موقعة الجيش والرجاء البيضاوي كادت أن تسفر عن كارثة كروية (بالصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حرب شوارع" في موقعة الجيش والرجاء البيضاوي كادت أن تسفر عن كارثة كروية (بالصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت مباراة الجيش الملكي المغربي وضيفه الرجاء البيضاوي، في أزمة كبيرة كادت أن تتحول إلى كارثة كروية جديدة، خاصة وأن ملعب المباراة كان يستضيف 25 ألف متفرج، نتيجة الشغب وحالة الهرج والمرج التي حدثت بين جماهير الفريقين، والتي أدت إلى العديد من الإصابات الخطيرة واعتقال الشرطة للعديد من الجماهير.

واندلعت حرب أهلية بين الجماهير داخل أرض الملعب عقب اللقاء وإعلان حكم المباراة فوز الرجاء بهدف دون رد لتثور جماهير الجيش بالألعاب النارية وتحدث إصابات عديدة طالت كل المتواجدين داخل الملعب سواء أفراد أمن إعلاميين.

Advertisements

الأمر الذي أدى لتدخل الجهات الأمنية لفض الشجار والسيطرة على الجماهير، مما زاد من حدة الموقف وتعرض العديد من الجماهير لإصابات وكسور في عددا كبير، وتم نقل المئات إلى المستشفى، كما قامت الشرطة أيضا بإلقاءالقبض على العشرات وتوجيه تهمة إفتعال الأزمة، خاصة من جماهير أصحاب الأرض نادي الجيش الملكي.

ومن المقرر أن يتعرض الجيش لعقوبات كبيرة من جانب الاتحاد المغربي، بعد استخدام جماهيره للشماريخ والألعاب النارية، مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة لبعض الوقت.