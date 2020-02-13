رياضة | تعرف على تردد قناة Rai 1 المفتوحة التي ستنقل مباراة ميلان ضد يوفنتوس الخميس 13/2/2020 في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تردد قناة Rai 1 المفتوحة التي ستنقل مباراة ميلان ضد يوفنتوس الخميس 13/2/2020 في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار الكرة الإيطالية والكرة العالمية بشكل عام اليوم الخميس 13 فبراير، صوب ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بين فريقي ملان صاحب الأرض والجمهور، وضيفه فريق يوفنتوس.

وسيكون بمقدور المشاهد العربي مشاهدة مباراة ميلان ضد يوفنتوس، على إحدى القنوات المفتوحة، وهي قناة Rai 1 الإيطالية الشهيرة، لاسيما وأن البطولة غير مذاعة عربياً.

وتعد قنوات Rai الإيطالية من أعرق وأشهر القنوات الرياضية، والتي تقوم بنقل مباريات منتخب إيطاليا المختلفة، في تصفيات بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، بالإضافة لبعض المباريات الودية للأدزوري.

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كما تقوم القناة بإذاعة مباريات كأس إيطاليا، والتي وصلت لمراحلها الحاسمة، بوجود الرباعي الكبير يوفنتوس وميلان ونابولي وإنتر ميلان في نصف النهائي.

تردد قناة Rai 1

تعد القناة مفتوحة على القمر الصناعي هوت بيرد "Hot Bird 1-6" والذي يمكن إستقباله في أي مكان نظراً لقربه من دول الوطن العربي وخاصة شمال أفريقيا.

وتتوفر القناة بالبث العادي "SD" والجودة العالية "HD" وبالتالي يمكن لأي جهاز إستقبال أن يقوم بنقل القناة دون أي مشاكل.

ويمكنكم إستقبال القناة من خلال التردد: 11766 أو التردد 10992 عمودي بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4