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ليون يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا بهدف في مارسيليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليون يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا بهدف في مارسيليا

الخميس 13 فبراير 2020

ليون يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا بهدف في مارسيليا

متابعات_الخليج 365

تأهل فريق ليون، لنصف نهائي كأس فرنسا، بعد فوزه الثمين على ضيفه مارسيليا، بنتيجة 1 – 0، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

 

سجل حسام عوار، هدف فوز فريق ليون، في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

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وانضم ليون إلى ناديي باريس سان جيرمان ورين، اللذان تأهلا إلى نصف نهائي كاس فرنسا، على حساب ديجون و بلفور، بنتيجة 6 – 1 و 3 – 0، على التوالي.

 

وتختتم منافسات دور ربع نهائي كأس فرنسا، الخميس، بلقاء ابينال مع فريق سانت إيتيان. 

 

جدير بالذكر أن فريق رين، هو حامل لقب كأس فرنسا فى أخر نسخة، على حساب باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح، بنتيجة 6 - 5. 

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