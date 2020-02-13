شكرا لقرائتكم اهلي 2004 يستدرج الزمالك في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف النادي الأهلي مواليد 2004، نظيره نادي الزمالك، اليوم الخميس، على ملاعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دورى الجمهورية .

وكانت مباراة الدور الأول والتي أقيمت على ملاعب نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، قد انتهت بفوز شباب الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويحتل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2004 صدارة ترتيب بطولة الجمهورية، بعد فوزه الأخير على مضيفه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة رقم 17 للمسابقة.

Advertisements

فريق 2004 بالأهلي يبلغ رصيده إلي 34 نقطة ، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة مرتين، ويأتي خلفه إنبي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.

على الجانب الآخر يقود شباب الزمالك جهاز فتي مكون من: سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.