شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز كادو بدنياً قبل مواجهة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الرجاء المغربى الذى يلاقيه الدراويش مساء الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ويأتى قرار جوميز تمهيداً للإستعانة بكادو في جزء من المباراة للإٍستفادة من خبراته الافريقية لاسيما بعد تسجيله هدفاً فى ودية الاسماعيلى أمام فريق الشباب بالنادى، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

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وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.