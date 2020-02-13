شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى: شركة تذكرتي تتجه الى الترفيه..و 6 نجوم في حفل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن، أن شركة تذكرتي بدأت في دخول مجالات آخرى غير المباريات وكرة القدم.

وقال منتصر النبراوي في تصريحات إعلامية، "شركة تذكرتي تتجه إلى الترفيه وهناك 6 نجوم في حفل عيد الحب"، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول، على أن يقام الحفل الكبير فى ستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يحيى الحفل نجم الجيل تامر حسنى، السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، بالإضافة للنجم أحمد شيبة.