محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسئولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
خاص- الأهلي جدد تعاقده مع أيمن أشرف
مصدر يوضح لمصراوي مفاوضات بيراميدز مع إكرامي
أمير توفيق يتحدث لمصراوي عن.. العرض التركي لسليمان.. والتفاوض مع أحمد الشناوي
"قرفنا.. ونتجه لخوض مباراتي الكونفيدرالية بالمغرب".. مسؤول المصري يهاجم اتحاد الكرة
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العرض التركي لوليد سليمان
مصدر لـ"الخليج 365": شيكابالا شارك في مران الزمالك
نيبوشا يكشف لمصراوي كواليس زيارته للزمالك في قطر
خاص.. المصري يدرس نقل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية إلى خارج مصر
إيتو: الصحافة الأفريقية مقصرة مع صلاح وماني.. وعشت تجربتهما مع ميسي ورونالدينيو
أول رد فعل من محامي صلاح بعد تصريحات شوقي غريب عن الأولمبياد
بعد رفض الأمن.. المصري لـ"الخليج 365": الانسحاب أكرم لنا
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة سفر قائد الإسماعيلي بدون إذن
مدافع الزمالك الأسبق: الدفاع الحل الأمثل لحسم السوبر الأفريقي
مدرب الترجي: نريد الفوز على الزمالك 3 مرات
"قد يحتاج جراحة أخرى".. مصدر لمصراوي يوضح تطورات حالة كريم نيدفيد
مصدر يرد.. هل غياب عبد الحفيظ عن مباراة الأهلي والمصري قانوني
بيراميدز يوضح حقيقة انتقال أحمد الشناوي إلى الأهلي
ماني يتحدث عن.. فضل أبناء قريته.. التضحية بنفسه.. وحلم الشاب
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. مفاوضات الأهلي وأحمد الشناوي.. والعرض التركي لوليد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.