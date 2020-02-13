ريان:متعب قدوتي.. والعودة للأهلي هدف أساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي الجونة، أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم منذ انطلاقة الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش ولكن غياب التوفيق حال دون تحقيق نتائج إيجابية.
وقال ريان خلال ظهوره عبر شاشة أون سبورت أن فريق الجونة يجيد اللعب أمام الكبار، ودائما ما تكون المباريات الكبرى في الدوري نقطة الانطلاقة.
وعن عودته للأهلي قال ريان :" الهدف الأساسي من الإعارة هو المشاركة واكتساب الخبرات من أجل العودة للأهلي، نافيا أن يكون قد تلقى اتصالات من جانب القلعة الحمراء، منتظرا انتهاء الموسم".
وعن قدوته في الملاعب قال مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي:" ما حققه محمد صلاح، نجم مصر وليڤربول الإنجليزي يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب، هداف الأهلي ومنتخب مصر السابق".
وأكد ريان على اختياره نادي الجونة وتفضيله على عروض أخرى لوجود نادر شوقي وحسام غالي الذي يكن له الاحترام والتقدير.
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