جمهور الرجاء يعيش مأساة بورسعيد ويدفع ثمن أغنية “في بلادي ظلموني”

دفع جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي ثمن أغنيته الشهيرة “في بلادي ظلموني” وفاة اثنين منه لم يحصلوا على الحماية اللازمة من قبل قوات الأمن المغربية بعد تعرضهم لهجوم عنيف من جمهور الجيش الملكي خارج ملعب الأمير عبد الله في الرباط.

وبحسب ما أكده شهود عيان تواجدوا خارج الملعب المعروف بـ “مجمع الأمير مولاي عبد الله”، أصيب 50 مشجعًا من الرجاء بالاضافة لوفاة اثنين في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من خسارة الرجاء لمباراة كلاسيكو الكرة المغربية أمام الجيش الملكي ضمن الجولة 15 من الدوري المحلي.

ويُشبه هذا السيناريو لحد ما سيناريو مباراة المصري والأهلي في ملعب بورسعيد الدولي عام 2012، عندما سمحت قوات الأمن المحلية باقتحام جمهور النادي المصري لأرض الملعب فور انتهاء المباراة والهجوم على جمهور الأهلي، لينتهي الاشتباك بمقتل 72 مشجعًا.

وكان جمهور الأهلي دائم توجيه هتافات مثيرة للجدل في المدرجات أثناء مباريات الفريق عامي 2009 و2010، وتفاقم الوضع عما هو عليه خلال عام 2011 بعد إندلاع ثورة 25 يناير.

وكرر جمهور الرجاء نفس تصرفات جمهور الأهلي في مباريات الفريق بالآونة الأخيرة، وردد أغنية حملت عنوان “في بلادي ظلموني” أثارت جدلاً واسعًا في كل أرجاء الوطن العربي.

وتقول كلمات أغنية في بلادي ظلموني “لمن نشكي حالي..الشكوى للرب العالي..غير هو اللي داري.. فهاد البلاد عايشين فغمامة طالبين السلامة نصرنا يا مولانا”.

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“صرفو علينا حشيش كتامة، خلاونا كاليتامى نتحاسبو فالقيامة، مواهب ضيعتوها بالدوخة هرستوها كيف بغيتو تشوفوها”.

“فلوس البلاد كع كليتوها للبزاني عطيتوها جينيراسيون فمعتوها، وقتلتو لاباسيون، بديتو بروفوكاسيون، وقتلتو لاباسيون، وبديتو بروفوكاسيون، زيرو خاف اللي اختراعتو وعلينا طبقتو بيه بغيتو تحكموا، على فلامة حكمتو بالويكلو ومنعتولي تيفو”.

“بالشغب شحال تهمتو نسيتو شحال صفقتو بشهور الحبس جازيتو، رجاوي ضيعتو حياتو فخدمتو وقرايتو، حيث ما فهمتو لا باسيون”.

“ديزولي لافامي، عليا كثرو الهضاري، لهدرة طلعت لي فراسي، وا غير فهموني، كل نهار نفس الهضرة فالدار ولا الزنقة وشنو عطاتكم الخضرة”.

“عمرك كلو ضاع عليها وشحال نفقتي عليها وجامي خليتيها، حبابي غير فهموني علاش بغيتو تفرقوني على الرجاء اللي تواسيني، هادي آخر كلمة عندي نكتبها من قلبي والدعمة في عيني، التوبة رب العالي، توب علينا يا ربي”.