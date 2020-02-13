أتلتيك بلباو يهزم غرناطة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا



قطع أتلتيك بلباو خطوة نحو نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه غرناطة 1-صفر الأربعاء في ذهاب نصف النهائي.

وسجّل هدف المباراة الوحيد القائد ايكر مونياين في الدقيقة 43.



وكان بلباو قد أقصى برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (30) بنتيجة 1-صفر في ربع النهائي.



وفي نصف النهائي أيضا، يلتقي ريال سوسييداد الذي أقصى ريال مدريد العريق مع ضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية الخميس.



وهذه المرة الأولى منذ عام 2010 يغيب فيها ريال مدريد وبرشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.

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