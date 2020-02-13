ليون يبلغ المربع الذهبي بكأس فرنسا على حساب مرسيليا



تجاوز أولمبيك ليون مرسيليا يلتحق بباريس سان جيرمان ورين إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا.



وحسم أولمبيك ليون قمة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا بفوزه على غريمه أولمبيك مرسيليا بهدف نظيف، الأربعاء، ليبلغ المربع الذهبي.



وجاء هدف المباراة الوحيد عبر حسام عوار في الدقيقة 81.



أهدر موسى ديمبيلي فرصة افتتاح التسجيل لليون من ركلة جزاء صدها بيليه في الدقيقة 69.



ووضع ليون الذي يشرف عليه مدرب مرسيليا السابق رودي غارسيا، حداً لسلسلة مباريات لم يخسر فيها الفريق المتوسطي منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مختلف المسابقات.



ولحق أولمبيك ليون بحامل اللقب رين الذي تجاوز عقبة بلفور بثلاثية نظيفة، والوصيف باريس سان جيرمان الذي اكتسح مضيفه ديجون بسداسية لقاء هدف وحيد.

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